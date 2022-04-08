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    Ford Mondeo'nun üretimi sonlandı

    Değişen tüketici tercihleri doğrultusunda popülerliği yavaş yavaş sona eren Ford Mondeo'nun üretimi tamamen durduruldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 08:37
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    Ford Mondeo'nun üretimi sonlandı

    Son yıllarda değişen tüketici tercihleri nedeniyle bazı markaların modelleri artık yolun sonuna geldi. Bu modellerden biri olan Ford Mondeo, 2020'de ABD pazarından çekilmişti.

    Bu geri çekilmenin ardından benzer bir kararın Avrupa pazarı için de alınacağı açıklanmıştı.

    Ford Monde üretimi sonlandı

    Beklenen oldu ve otomobilin üretimi 29 yılın ardından sona erdi. Bu haftanın başında İspanya'daki fabrikada son Mondeo banttan indi. Ayrıca Avrupa pazarı için Mondeo'nun yerini alacak bir model de planlanmıyor.

    FORD MONDEO

    1993 yılından bu yana beş nesil değiştiren Ford Mondeo, Avrupa'da 5 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak ABD'li üreticinin sevilen modellerinden biri olduğunu kanıtladı.

    Tüketicinin yüzü büyük hatchback ve sedan modeller yerine, SUV segmentine dönmeye başlayınca, sınıfındaki diğer modeller gibi Ford Mondeo'nun satışları da zayıflamaya başladı.

    Ford SUV segmentine odaklandı

    SUV ve crossover modeller geçtiğimiz yıl Ford satışlarının yüzde 39'unu oluşturdu. Ford, SUV ve crossover satışlarında pandemiye rağmen 2019 yılına göre yüzde 8 artış yaşadı.

    Bu nedenle şirket, müşteri tercihlerine göre hareket ederek SUV ve crossover pazarına odaklanma kararı aldı.


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