Ford Mustang Mach-E, Çin'de üretilip yollara çıkacak

Ford, Çin'in elektrikli araç pazarına girmek isteyen Mustang Mach-E modelinin bu yıl üretilmeye başlayacağını açıkladı.

2020 yılında kendi ülkesinde oldukça zor zamanlar geçiren ABD'li üretici Ford, yeni yılla birlikte Çin pazarına ağırlık verecek.

Geçtiğimiz yıl ABD'de satışları yüzde 15,6 düşen otomobil üreticisi, buna rağmen Çin'de yüzde 6,1'lik bir büyüme kaydetmişti.

Ford, yeni ve tam elektrikli Mustang Mach-E SUV tipi aracını Çin'de üretip satacak.

Yerel basına göre Ford, yeni tip aracın Çinli otomobil üreticisi Changan Ford ile kurulan ortak girişim tarafından üretileceğini bildirdi.





Çin yapımı elektrikli Mach-E, Ford'un sürücü destek teknolojileriyle donatılmış bir "akıllı kokpit" ile kablosuz yazılım güncellemeleri aracılığıyla desteklenecek bir bilgilendirme ve eğlence sistemine sahip olacak.

Araçta ayrıca, sürücünün bölünmüş yolların ön yeterliliğe sahip bölümlerinde ellerini kullanmaksızın yol almasını sağlama yeteneği de bulunacak.

Çin'de satılacak Mach-E'nin tahmini sürüş aralığı 600 kilometrenin üzerinde olacak.

Yeni Mach-E'nin bu yıl üretime başlaması ve ardından yollara çıkması bekleniyor.