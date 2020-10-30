Ford Otomotiv, ilk 9 ayda 2,2 milyon TL net kar açıkladı

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, yılın 9 ayında 2 milyar 268 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Mayıs ayından itibaren ülkemizdeki üretime yeniden başlayan fabrikalar, yavaş yavaş salgın öncesi döneme dönmeye başladı.

FORD OTOMOTİV'DEN 2,2 MİLYON LİRA KAR

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, yılın 9 ayında 2 milyar 268 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 2020 yılının 9 ayında 2 milyar 267 milyon 706 bin TL konsolide olmayan net kar elde ettiği bilgisine yer verildi.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 342 milyon 707 bin lira konsolide olmayan net kar açıklamıştı.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 454 milyon 419 bin TL konsolide olmayan net kar elde eden Ford Otomotiv Sanayi AŞ, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 358 milyon 269 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.