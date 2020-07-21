Ford Otosan, 150 milyon dolarlık kredi aldı

Ford Otosan, üretim kapasitesini artırmak ve yeni araçlar üretmek için IFC'den 150 milyon dolarlık kredi çekti.

1959 yılında kurulmuş Türk otomotiv şirketi Ford Otosan, hem yeni araçlar üretmek hem de kapasiteyi artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Şirket bu kapsamda, Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kuruluşu'ndan (IFC), 150 milyon dolarlık bir kredi alacak.

IFC tarafından yapılan yazı açıklamada; söz konusu krediyle, Türkiye'de otomotiv endüstrisinin daha da geliştirilmesinin, modernizasyonunun, istihdam oluşturulmasının ve rekabet gücünün desteklenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

YENİ ARAÇ MODELLERİ ÜRETMEK İÇİN KULLANILACAK

Açıklamada, "Finansmanın tedarik zinciri bağlantıları yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı istihdam oluşturması beklenmektedir. Ayrıca bu finansman, gelişmiş otomotiv üretkenliği ve verimliliği sayesinde Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü ve katma değerli ihracatını artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Ford Otosan'ın fonu, üretim kapasitesini artırmak ile elektrikli ve hibrit versiyonlar da dahil olmak üzere yeni araç modelleri piyasaya sürmek için kullanacağı aktarılan açıklamada, "Finansman aynı zamanda Ford Otosan'ın modernizasyon ve otomasyona yatırım yaparak verimliliğini artırmasını sağlayacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, şu ifadeleri kullandı:

"Finansmanımız, Türk otomotiv endüstrisini küresel değer zincirlerindeki konumunu güvence altına alma ve daha da ilerletmenin yanı sıra Koç Şirketler Grubu üyesi olan sektörün lider oyuncularından birini destekleyecek.

Bu sektörün gücü, Türkiye'nin istihdam yaratmaya ve yüksek katma değerli ürünler ihraç etmeye devam etmesi için büyük önem taşıyor."