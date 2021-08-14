Ford Otosan borçlarını ödemeyen bayilere dava açtı

Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, suistimale karışan ve borçlarını ödemeyen bayilere dava açılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Ford Otosan, 22 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuna duyurduğu, iki şirket çalışanının karıştığı tarihi suistimalle ilgili dava açma kararı aldı.

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız finansal tablolarda 323 milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.

BAYİLERE ALACAK DAVASI

Söz konusu alacağın yaklaşık 225 milyon TL’sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Ford Otosan, 22 Şubat’taki açıklamasında, şirkette yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışan tarafından, bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemi'ndeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.