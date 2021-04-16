Ford Otosan, Gölcük'teki üretime iki ay ara verecek

Ford Otosan, otomotiv sektörü genelinde üretim aksamalarına neden olan yarı iletken tedarikinde sorunlar nedeniyle, ikinci defa üretime ara verme kararı aldı.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle Türkiye'deki otomotiv sektörü de yara aldı.

Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarında 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında üretimi durduran Ford Otosan, yeniden üretimi durdurma kararı aldı.

ÜRETİME YAKLAŞIK 2 AY ARA

Şirket, Transit ve Custom modellerini ürettiği Gölcük fabrikasında üretimi 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında durduracak



Ford Otosan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam ettiğinin, Japonya'daki deprem ve yangının yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkardığının 29 Mart'ta açıklandığı anımsatıldı.

Üretimde oluşacak kaybı hazirandan sonra imalat hızını artırarak hafifleteceğini belirten şirket, bu yılki toplam üretim ve satışların yıl başında belirlediği aralıkta kalacağını öngördü.

Ford Otosan, 2021'de 390 bin - 410 bin adet üretim ve 415 bin - 435 bin adet satış hedefliyordu.

Şirket Courier modelini ürettiği Yeniköy ve kamyon ile çekici ürettiği Eskişehir fabrikasında üretime devam edecek.