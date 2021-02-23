Ford Otosan, iki çalışanına 247 milyon liralık dava açtı

Ford Otosan, iki çalışanına 247 milyon liralık dava açtı

Ford Otosan, usulsüzlük yaptıkları tespit edilen iki çalışan hakkında şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL'lik tazminat davası açtığını duyurdu.

Ford Otosan, bayi alacakları ve cari hesapları ile ilgili tespit edilen usulsüzlükler ve suistimallerin ardından iki çalışanı hakkında 247.8 milyon TL tutarında tazminat davası açtığını duyurdu.

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan, ilgili usulsüzlüğün "Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanı" tarafından yapıldığını belirtti.

"TABLOLAR GERÇEĞİ YANSITMADI"

Ford Otosan, usulsüzlüğün tablolardan anlaşıldığını belirterek, "Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.