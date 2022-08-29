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    Ford Otosan sadece sıfır emisyonlu araç satacak

    Ford Otosan, binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:06
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    Ford Otosan sadece sıfır emisyonlu araç satacak

    En basit tabirle, karbonun atmosfere salınması anlamına gelen karbon emisyonu, otomobil üreticilerinin dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında geliyor.

    Son zamanlarda elektrikli otomobillerin ilgi görmesi emisyon değerlerinin düşmesine yardımcı olurken, aynı zamanda brçok marka artık içten yanmalı modellerden vazgeçiyor.

    Ford Otosan'dan sıfır emisyon kararı

    İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Ford Otosan, binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

    Yapılan açıklamaya göre, bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom'un da Avrupa'daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford'un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor.

    ford otosan

    Türkiye'deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.

    Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin karbon emisyonlarını hesaplayan Ford Otosan, tedarik zincirindeki 300'den fazla tedarikçisinin 2035'te karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.


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