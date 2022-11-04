Ford Otosan, üçüncü çeyrekteki kârını açıkladı

Ford Otosan, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin altında 3.82 milyar TL net kâr elde ettiğini duyurdu.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş’nin 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal raporu açıklandı. Şirket, bu dönemde yüzde 102 artışla 3,82 milyar TL net dönem kârı elde ettiğini duyurdu.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 1,89 milyar TL net kâr açıklayan Ford'un net kârı yıllık azalma gösterdi.

Beklentilerin altında kaldı

Ford’un bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin piyasa beklentisi ise 4,4 milyar TL kâr açıklaması yönündeydi.

Analistler finansman giderleri kaynaklı bu dönemde beklentilerin altında kâr kaydedildiğini bildirdi.

Şirketin 9 aylık dönemdeki kârı ise 10,3 milyar TL olurken, toplam satış gelirleri de aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 143 artışla 110,9 milyar TL olarak kaydedildi.