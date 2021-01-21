Ford Otosan ve Tofaş, üretim hedeflerini tutturdu

Halka açık otomotiv şirketlerinden Ford Otosan ve Tofaş 2020'de hedef aralığında üretim gerçekleştirdi.

Türkiye’nin beş büyük otomotiv üreticisinden halka açık olan iki tanesi, Ford Otosan ve Tofaş, 2020 yılında üretim hedeflerini tutturduğunu açıkladı.

Sektörün adet olarak 2020 yılında ihraç ettiği yaklaşık 917 bin aracın 436 bini, yani yüzde 48’i Ford Otosan ve Tofaş tarafından gerçekleştirildi.

Salgınla beraber Ford Otosan ve Tofaş sene başında açıkladıkları yıl sonu hedeflerini düşürmek zorunda kalmış, daha sonra kısmi olarak yukarı revize etseler de yıl başında açıkladıkları seviyelere yükselememişlerdi.

HEDEF ARALIĞI TUTTU

Hafif ve ağır ticari araç üreticisi olan Ford Otosan, 2020’nin tamamında yaklaşık 328 bin adet ile 320 bin - 330 bin hedef aralığının üst eşiğine yakın üretimde bulundu.

Tofaş’ın üretimi ise 2020 yılında yaklaşık 251 bin adet ile 220 bin - 250 bin hedef aralığını geçti. Şirketin ihracatında yüzde 39 daralmaya karşılık yurt içi satışları yüzde 78 büyüdü.