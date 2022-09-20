Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı

Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks, Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli kamyonunu görücüye çıkardı.

Yerli motor ve kamyon imalatı için 1982'de hizmete giren ve kısa sürede kamyon, motor ve güç aktarma organlarının üretim merkezine dönüşen Ford Otosan, yeni elektrikli kamyonunu sergiledi.

Ford Otosan, Ford E-Transit ve E-Transit Custom'ın ardından Türkiye'nin elektrik dönüşümünde yeni bir kırılma noktası olacak yüzde 100 elektrikli kamyonunu Hannover'de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda (IAA) tanıttı.

AA'nın haberine göre, bağlantılı ve yenilikçi teknolojilere sahip yüzde 100 elektrikli kamyon; Ford Otosan'ın uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 2040'ta sıfır emisyon hedefine yönelik dev bir adım niteliği taşıyor.

Ford Trucks'ın yüzde 100 elektrikli, sessiz ve mükemmel manevra kabiliyetine sahip yeni nesil kamyonu, içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, aylık enerji tüketim maliyeti açısından pek çok avantaj yaratıyor.

Örneğin, müşterinin harcayacağı enerji maliyetleri bugünün koşullarına göre yarı yarıya kadar düşebiliyor. Benzer avantaj, bakım maliyetlerinde de görülecek.

Ford Otosan, 2040'ta tamamen elektrikliye geçecek

Markanın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks 2030 yılında Avrupa satışlarının yüzde 50'sini sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı planlıyor.

2040'ta ise marka, tüm operasyonlarında sattığı araçların tamamının sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.



