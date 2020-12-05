Ford Otosan’dan 20,5 milyar liralık dev yatırım

Ford Otosan, 2026 yılına kadar 20,5 milyar lira yatırım yapacak. Bu yatırımla, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projeleri hayata geçirilecek.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, 2026 yılına kadar 20,5 milyar lira yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesi, bununla birlikte üretim tesislerindeki modernizasyon ile otomasyon çalışmalarının geliştirilmesi planlanıyor.

Ford Otosan'ın yaptığı açıklamada, şirketin gelecek 6 yıl boyunca hayata geçireceği ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü yatırımın, hem şirketi hem de Türkiye otomotiv sanayisini geleceğe taşıyacağı ve global arenada rekabet güçlerini artıracağı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20,5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, bunun yanı sıra Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için, kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz.

"KOCAELİ'DE KAPASİTE 650 BİNE ÇIKACAK"

Bu kapsamda, Kocaeli fabrikalarımızdaki araç üretim kapasitemizi 650 bine çıkarmayı ve batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bin adede ulaştırmayı amaçlıyoruz.

"3 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM"

Aynı zamanda 3 bin kişilik ek istihdam sağlamayı da hedefliyoruz. Yatırımlarımıza ilişkin detayları önümüzdeki dönemde paylaşmaya devam edeceğiz.

Çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte büyük Ford Otosan ailesi olarak heyecan duyduğumuz bu yatırım döneminin, memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”