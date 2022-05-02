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    Ford Otosan'ın ilk çeyrek kârı yüzde 53 arttı

    Ford Otosan, 2022'nin ilk çeyreğinde net karını bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 53 yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 08:46
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    Ford Otosan'ın ilk çeyrek kârı yüzde 53 arttı

    Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle Türkiye'deki otomotiv sektörü de yara aldı.

    Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Türkiye'deki fabrikalarında zaman zaman üretime ara veren Ford Otosan, yılın ilk çeyreğinde oldukça başarılı bir grafik çizdi.

    Ford Otosan, yılın ilk mali dönemine ilişkin konsolide olmayan bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdi.

    2,8 milyar TL kâr açıkladı

    Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 801 milyon 779 bin TL net kar elde eden şirketin toplam öz kaynakları ise 8 milyar 295 milyon 052 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

    Böylece şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde net karını bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 53 yükseltti.

    Ford Otosan, 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyar 819 milyon 374 bin TL net kar elde etmişti.

    Ford Otosan ın ilk çeyrek kârı yüzde 53 arttı #1


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