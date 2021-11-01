Ford Otosan'ın net kârı yüzde 107 arttı

Ford Otosan, 2021'in ilk 9 aylık mali döneminde toplam net kârını bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 107 oranında artırarak 4,7 milyar TL'ye yükseltti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle Türkiye'deki otomotiv sektörü de yara aldı.

Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Türkiye'deki fabrikalarında zaman zaman üretime ara veren Ford Otosan, ilk 9 aylık dönemde oldukça başarılı bir grafik çizdi.

Ford Otomotiv Sanayi, 2021'in ilk 9 ayına ilişkin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

9 AYDA 4,7 MİLYAR TL KAR

Açıklanan konsolide olmayan verilere göre şirket, yılın 3. çeyreğinde 1 milyar 892 milyon TL net kâr elde ederken, şirketin yılın ilk 9 ayındaki net kârı 4 milyar 710 milyon TL'ye yükseldi.

YÜZDE 107'LİK ARTIŞ

Buna göre, şirketin 2021 yılının 3. çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39, 9 aylık dönemde ise yaklaşık yüzde 107 oranında yükselmiş oldu.

Ford Otosan, 2020 yılının 3. çeyreğinde 1 milyar 358 milyon TL, ilk 9 aylık dönemde ise 2 milyar 267 milyon TL net kâr elde etmişti.