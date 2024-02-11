Ford Puma Gen-E elektrikli SUV, Hyundai Kona ve Opel Mokka-e'ye rakip olacak Puma Gen-E, Ford'un 2024'te Avrupa'da piyasaya süreceği 10 elektrikli otomobilden biri olacak. İşte otomobil hakkında tüm detaylar.

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ABD'li otomotiv devi Ford, geçtiğimiz günlerde makyajlı Puma modelini tanıtmıştı. Daha çok teknolojik özellikler açısından değişiklikler gören Ford Puma, tasarım olarak çok fazla bir güncelleme almadı.

Sadece otomatik şanzımanla satın alınabilecek Puma'nın yakında elektrikli modeli de satışa sunulacak.

Bu yıl piyasaya sürülecek

Ford, küçük SUV modeli Puma'nın elektrikli versiyonunun adını Gen-E olarak belirledi. Puma Gen-E bu yıl piyasaya sürülecek ve Hyundai Kona Electric, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 ve Fiat 600e gibi otomobillere rakip olacak.

Ford, her ne kadar yeni elektrikli aracının adını açıklasa da hiçbir ayrıntı vermedi.

Elektrikli otomobilin, Ford E-Tourneo Courier yolcu minivanıyla aktarma organlarını paylaşması bekleniyor.

Puma ve Tourneo Courier, Ford'un Romanya'nın Craiova kentindeki fabrikasında üretiliyor ve aynı platformu paylaşıyor.

E-Tourneo Courier, 134 beygirlik bir elektrik motoruna sahip ve 100 kilowatt'a kadar şarj hızları sunuyor.

Ford, pil paketi boyutunu açıklamadı ancak E-Tourneo Courier'in 35 dakikadan kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olacağını söyledi, bu da pil boyutunun saatte yaklaşık 50 kilowatt olduğunu gösteriyor.

Puma Gen-E, Ford'un bu yıl Avrupa'da piyasaya sürmeyi planladığı 10 tamamen elektrikli araçtan biri olacak.

Diğer elektrikli araçlar arasında Transit Custom ve Transit serisinin elektrikli versiyonlarının yanı sıra, Volkswagen Grubu'nun MEB platformunu temel alan gecikmeli Explorer kompakt SUV da yer alıyor.

Ford, Avrupa'daki binek araç serisini 2030 yılına kadar, van serisini ise 2035 yılına kadar tamamen elektrikli hale getirmeyi hedefliyor.

Pazar araştırmacısı Dataforce'a göre Ford, geçtiğimiz yıl Avrupa'da toplam 558 bin 925 satış yaptı ve bunların yalnızca 21 bin 651 adedi elektrikli otomobillerden oluştu.