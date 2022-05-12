Ford, Rivian'daki hisselerini sattı

Ford, elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın sekiz milyon hissesini 214 milyon dolara sattığını duyurdu.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

Ford, hisse sattı

Ford, elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın sekiz milyon hissesini 214 milyon dolara sattığını duyurdu.

Ford, şu anda yaklaşık 94 milyon adet hisseye veya yüzde 10,5 oranında paya sahip ve Rivian'ın dördüncü en büyük hissedarı.

Elektrikli otomobil üreticisi Rivian, daha önce planlanan 2022 üretimini yarı yarıya 25 bin araca indirmişti.

T.Rowe Price Associates, elektrikli otomobil üreticisinin yüzde 18,2 hissesi ile en büyük hissedarı ve onu Amazon'un yüzde 17,7 hissesi takip ediyor.