Ford, sattığı her elektrikli araç başına 100 bin dolar zarar ediyor Ford'un elektrikli otomobil kanadı zarar etmeye devam ediyor. Şirket, sattığı her elektrikli model başına yaklaşık 100 bin dolar zararda.

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2024 yılının elektrikli otomobiller için çok zor olacağı tahmin ediliyor. Talep düşüşünün bir sonucu olarak, birçok marka 2030 hedeflerini geri çekti.

Geçtiğimiz günlerde, bu markalardan birinin Ford olduğunu sizlerle paylaşmıştık.

Ford’un Avrupa’daki Genel Müdürü Martin Sander, Ford markalı içten yanmalı araçların 2030 sonrasında da görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Bununla birlikte, Ford'un bu kararının arkasında çok önemli finansal nedenler olduğu ortaya çıktı.

Ford şu anda zarar ediyor

Ford'un elektrikli otomobil kanadı zarar etmeye devam ediyor. Yeni bir rapora göre şirket, sattığı her elektrikli model başına yaklaşık 100 bin dolar zararda.

Ford'un elektrikli otomobil satışları artıyor olsa da beklenen düzeyde değil. Şirketin ilk çeyrekte elektrikli modellerin satışları yalnızca 20 bin 223 adet oldu.