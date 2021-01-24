Ford, sorunlu hava yastığı nedeniyle 3 milyon aracı geri çağırdı

Ford, araçlarındaki hava yastığı sorunu nedeniyle yollardaki 3 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Söz konusu araçlar için, şirketin kasasından 610 milyon dolar çıkacak.

ABD’li otomobil üreticisi Ford, araçlardaki olası hava yastığı sorunları sebebiyle eski model 3 milyon aracı geri çağırdığını duyurdu.

Söz konusu eylemin şirkete 610 milyon dolar maliyete yol açacağı belirtilirken; Ford hisseleri, yapılan açıklamanın ardından yüzde 2 düştükten sonra yeniden toparlandı.

GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER

Hava yastığı sorunlarından etkilenen ve geri çağrılan modeller ise şöyle sıralandı: Ford Ranger (2007-2011), Fusion (2006-2012), Edge (2007-2010), Lincoln MKZ/Zephyr (2006-2012), MKX (2007-2010) ve Mercury Milan (2006-2011).

Geri çağrılacak araçların 2.7 milyonu ABD’de yer alırken, yaklaşık 300 bini Kanada ve diğer bölgelerde bulunuyor.

Ford’un da araçlarında kullanılan Takata hava yastıkları, yıllardır otomobil üreticilerine çeşitli sorunlara yol açıyor.

Hava yastıklarında açılan bir delikten havaya metal parçalarının saçılmasına sebep olan sorun, Reuters’a göre dünya genelinde 27 kişinin ölümüyle sonuçlandı.