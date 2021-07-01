Ford, tedarik sorunları nedeniyle ABD'de üretimi durduruyor

Ford, ABD'de tedarik sorunları nedeniyle üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

2021 yılının ilk çeyreğinde 3.26 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıklayan Ford da çip krizinden yara aldı.

Geçtiğimiz aylarda şirketten yapılan açıklamada, küresel çip tedarik sorunları nedeniyle üretimin yarı yarıya azalacağı belirtilmişti.

ABD'DE ÜRETİMİ DURDURUYOR

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford, çip tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.

Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.

Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu söylüyor.



