Ford, Tesla'nın en iyi mühendislerinden birini kaptı

Ford, Tesla'nın son yıllardaki en önemli mühendislerinden biri olan Alan Clarke'ı transfer etti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu başarısının çoğunu deneyimli mühendislere borçlu. Durum böyle olunca, diğer şirketler de Tesla çalışanlarıyla yakından ilgileniyor.

ABD'li otomotiv devi Ford, elektrikli otomobillerin geliştirilmesine yardımcı olmak için en iyi Tesla mühendislerinden biri olan Alan Clarke'ı bünyesine kattı.

TESLA'DA BİRÇOK GÖREV ALDI

On yıldan fazla bir süre Tesla'da çalışan Clarke, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinde kıdemli tasarım mühendisi, yeni programlar mühendisliği üst düzey yöneticisi ve son olarak yeni programlar mühendisliği direktörü gibi çeşitli görevler yürüttü.

Tesla'ya katılmadan önce Honda'da şasi mühendisi olarak çalışan Clarke, Ford'da ise gelişmiş elektrikli araç geliştirme bölümünde görev yapacak.

Aslına bakacak olursak, bu transfer Ford'un Tesla'ya olan ilk çalımı değil. Ford, geçtiğimiz eylül ayında Apple'ın sürücüsüz elektrikli otomobil projesini yöneten Doug Field'ı da transfer etmişti.

Field, Apple'a katılmadan önce Tesla'da Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.