Ford Transit, ABD'de yüklü bir cezayla karşı karşıya

ABD'nin vergilerinden kaçmak için kurnazca bir yöntem uygulayan Ford, Transit Connect modelleri için yüklü bir ceza ödemek zorunda kalabilir.

ABD kanunlarına göre, ithal edilen binek otomobiller sadece yüzde 2,5'lik bir gümrük vergisine maruz kalırken, ithal edilen ticari araçlar yüzde 25 gibi oldukça yüksek gümrük vergisi ile karşılaşıyor.

ABD'li otomotiv devi Ford da ilk nesil örneklerini Kocaeli fabrikalarında ürettiği Transit Connect modellerini düşük vergiyle ABD'ye sokabilmek için kurnazca bir yöntem uyguluyor.

Transit Connect modelleri, arka koltuklarla birlikte binek versiyon şeklinde ABD'ye gönderiliyor. Daha sonra ise arka koltuklar limanda sökülerek aracın ticari bir kimliğe bürünmesi sağlanıyor ve böylelikle araçlar için ticari vergi ödenmiyor

ABD DURUMA EL ATTI

Gelen haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Muhafaza kurumu, Ford Transit Connect'lerin temelde bir ticari araç olmasını sebep göstererek Ford'dan toplamda 181 milyon dolar miktarında bir ek gümrük vergisi talep ediyor.

Reuters'in haberine göre, Ford'un bu olay sebebiyle 652 milyon dolar ile 1.3 milyar dolar arasında bir ceza ile karşılaşabileceği de belirtiliyor.

Ayrıca aynı kurum, 2013 yılında da Ford'a aynı konudan bazı itirazlarda bulunmuş. Ford yetkilileri ise bu konuda haklarını savunacaklarını belirtiyor.