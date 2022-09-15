Ford Trucks, 262 binden fazla aracını Eskişehir'de üretti

Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası'nda, 262 bin 626'ncı kamyonun hattan indirildiği bildirildi.

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, ülkemizde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Yerli motor ve kamyon imalatı için 1982'de hizmete giren ve kısa sürede kamyon, motor ve güç aktarma organlarının üretim merkezine dönüşen Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda 262 bin 626'ncı kamyon hattan indi.

AA'da yer alan habere göre, Ford Trucks'ın 262 bin 626'ncı kamyonunu hattan indirme töreninde konuşan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Turfan, "Ford Trucks'ın 262 bin 626'ıncı kamyonunu hattan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Eskişehir’de doğduk, Ford Trucks ailesi olarak fabrikamızın kurulduğu ilk günden beri, evimiz gibi gördüğümüz Eskişehir'de büyüdük ve ağır ticari araç endüstrisinde global bir oyuncuya dönüştük.





"Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz"

Uzun yıllardır burada devam eden yatırımlarımız ve üretim yolculuğumuz boyunca bizi destekleyen, başta yerel idareciler olmak üzere, tüm Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz.

Geleceğin ağır ticari araç sektöründe öne çıkmamızı sağlayan yeni teknolojilerimizle müşterilerimizin yol arkadaşı olmaya devam ederken şehrimize yaratacağımız istihdam olanakları ve Eskişehir’in kalkınmasına katkı sunacak adımlarımızla hep beraber büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.