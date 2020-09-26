Ford, TSE onaylı ekspertiz hizmeti sunmaya başladı

Ford, “F-Ekspertiz” markası altında her marka ve model için dünya standartlarında ve TSE onaylı ekspertiz hizmeti sunmaya başladığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

FORD OTOSAN'DAN EKSPERTİZ HİZMETİ

Ford, “F-Ekspertiz” markası altında her marka ve model için dünya standartlarında ve TSE onaylı ekspertiz hizmeti sunmaya başladı.

Ford Otosan açıklamasına göre, alanında uzman ekipler tarafından kalibrasyonlu ekipmanlar ile yoruma değil ölçüme bağlı sonuçların alınacağı “F-Ekspertiz” sürecinde; kaporta boyadan, motora, kaza durumundan, marka-model-yaş-km durumuna kadar detaylı analizler yapılacak.

Eğitimli, uzman ve güvenilir bir ekibin oluşturacağı tarafsız bir ekspertiz raporu müşteriyle paylaşılacak.

F-Ekspertiz’de boya kaporta kontrolü, fren testi, lift ile araç altı kontrolleri, mekanik kontrolleri, lastik kontrolleri, yanal kayma testi, süspansiyon testi, araç içi kontrolü, donanım kontrolü listelenmesi, elektronik beyin testi (OBD) ve motor gücü testi (dinamometre) yapılabiliyor.

“Bronz”, “Gümüş”, “Altın”, “Platin” ve “Dyno” olmak üzere 5 farklı paket ve 150 TL’den başlayan fiyatlarla hizmet sunan F-Ekspertiz, yeni müşterilerini bekliyor.