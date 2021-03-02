Ford, üretim yavaşlatma kararını uzattı

Çip tedarik sorunları nedeniyle üretimi yavaşlatan Ford, bu kararı yılın ikinci çeyreğine kadar uzattığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri için, 2020 yılı pek de istenildiği gibi geçmedi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, dördüncü çeyrek ve 2020'nin tamamına ilişkin mali sonuçlarına göre, 2020'nin tamamında 1,3 milyar dolar zarar ederken, 127,1 milyar dolar satış geliri elde etti.

Son dönlemlerde yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle üretimi yavaşlatma kararı alan şirket, Avrupa'da bulunan tesislerinde üretim yavaşlatma kararını yılın ikinci çeyreğine kadar uzattı.

YAKLAŞIK 5 HAFTA DEVAM EDECEK

Almanya'nın Saarlouis kentinde bulunan ve Ford Focus üretimi yapan tesisteki üretim yavaşlatma kararı yaklaşık beş hafta kadar uzatılacak.

Ford Avrupa patronu Stuart Rowley, bu kararın şirket operasyonları için "korkunç derecede zarar verici" bir gelişme olduğunu söyledi.

Rowley, ikinci darbeyi ise İspanya'nın Valencia'da bulunan tesisinden yiyeceklerini söyledi. Bu tesisteki zararın büyüklüğünü açıklamaktan çekinen yönetici, Kuga ve Mondeo'nun üretim sürelerinin uzayacağını belirtti.

Köln'de bulunan ve Fiesta üretimi yapan Ford tesisi de bu üretim yavaşlatma kararından zararlı çıkacak. Ford, Romanya'nın Craiova kentinde bulunan ve Puma üretimi yapan tesiste de imalatı yavaşlatmış durumda. Rowley'e göre bu sorun, bahar aylarının son günlerine kadar çözülmüş olacak.