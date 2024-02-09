Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller geliştirecek Ford, ucuz elektrikli otomobiller geliştirmek için sessizce kendi ekibini kurdu. İşte Ford'un ucuz elektrikli otomobil planları.

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Son zamanlarda elektrikli otomobil pazarını Çinli üreticiler ele geçirmeye başladı. Çinli markaların daha ucuz araçları pazara sunması, diğer markaları da harekete geçirdi.

Tesla'nın ucuz elektrikli otomobil üretme planlarından sonra, şimdi de ABD merkezli otomobil üreticisi Ford düğmeye bastı.

Kendi ekibini kurdu

Ford CEO’su Jim Farley, yaptığı açıklamada, şirketin iki yıl önce uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirme misyonuyla oldukça yetenekli kişilerden oluşan bir laboratuvar kurduğunu söyledi.

Ekip, Ford'a gelişmiş elektrikli araç geliştirme genel müdürü olarak katılmadan önce 12 yıl boyunca Tesla'da çalışan Alan Clarke tarafından yönetiliyor.

Ford, müşteri talebini daha iyi karşılayabilmek amacıyla elektrikli araçlara yatırım yapma hızını yavaşlatacağını açıkladı.

Jim Farley yaptığı açıklamada, bu küçük ekibi gizli tuttuklarını ve Ford’un ana şirketin ayrı bir start-up olarak planları yürüttüklerini söyledi.

Gelen bilgilere göre, Ford'un ucuz elektrikli araçları, önümüzdeki yıl üretime girmesi beklenen ikinci nesil elektrikli araçlardan sonra piyasaya çıkacak.

Bu nedenle, ucuz araçların en erken 2026 yılında satışa sunulacağını söyleyebiliriz.