Ford ve BMW'den 130 milyon dolarlık batarya yatırımı

Ford ve BMW'den 130 milyon dolarlık batarya yatırımı

Elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Ford ve BMW, bir batarya geliştirme şirketine 130 milyon dolar yatırdı.

Elektrikli araçlara geçiş süreci tüm hızıyla devam ederken, birçok marka yatırımlarına devam ediyor.

Son olarak, Solid Power isimli katı hal (solid state) batarya geliştiren bir girişim, Ford ve BMW'nin başını çektiği yatırımcılardan 130 milyon dolarlık yatırım aldı.

İki otomotiv üreticisinin de yaptıkları yatırım ile, batarya teknolojilerinde fiyatların ucuzlamasını ve şarj kapasitelerinin artmasını hedefledikleri aktarıldı.

Solid Power'a yatırım yapan Volta Energy'nin de girişime üretim anlamında destek olacağı ve 2020'li yıllar bitmeden gelecek elektrikli araçlara tedarik sağlayacak bir seviyeye gelmesine yardım edeceği belirtildi.

Katı hal pil teknolojisi, lityum iyon pilleri iyileştiren sıvı veya jel şeklindeki elektroliti, katı iletken bir malzeme ile değiştiren yüksek kapasiteli bir enerji depolama cihazını içeriyor.

DAHA FAZLA ENERJİ VE GÜVENLİK SUNUYOR

Bu teknoloji, yanıcı bileşenlerin bulunmaması nedeniyle daha fazla enerji yoğunluğu ve güvenlik sunması ile biliniyor. Solid Power, teknolojisinin mevcut lityum iyon pillerden yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğu sağlayabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, katı hal pil teknolojisi, günümüz elektrikli araçlarında bulunan lityum iyon hücre teknolojisinden daha pahalı olması sebebiyle henüz ticarileşmiş değil.