Euro
12.5305
-0.27%
Dolar
11.0342
-0.02%
Altın
662.96
0.37%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
628.410
-2.07%
BTXN Coin
20.62
-2.96%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Ford ve GlobalFoundries, çip krizi için ortak oldu

    Ford ve çip üreticisi GlobalFoundries, otomotiv endüstrisi için çip tedarikini artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği yapacaklarını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.11.2021 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ford ve GlobalFoundries, çip krizi için ortak oldu

    Aylar geçmesine rağmen çip krizi sorunu otomotiv dünyasını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Gelecek yıl da devam etmesi beklenen sorun için birçok marka çeşitli adımlar atıyor.

    ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford ve çip üreticisi GlobalFoundries, otomotiv endüstrisi için çip tedarikini artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği yapacaklarını duyurdu.

    ORTAK AR-GE ÇALIŞMASI YAPILACAK

    Açıklamada, Ford ve GlobalFoundries bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, söz konusu anlaşma ile Ford'un mevcut araç serisi için daha fazla yarı iletken kaynağı yaratılmasına ve otomotiv endüstrisini desteklemek amacıyla zengin özelliklere sahip çiplere yönelik artan talebi karşılamak için ortak araştırma ve geliştirme yapılmasına imkan sağlanacağı kaydedildi.

    FORD

    Çip arzında yaşanan küresel sıkıntı Ford ve diğer otomobil üreticilerinin araç üretiminin aksamasına neden olmuştu.

    Ford, satışlarının çip tedarikinde küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 33,1'lik düşüş gösterdiğini açıklamıştı.

    Küresel çip sıkıntısı, otomobil üreticilerini çiplere erişimi artırmanın yollarını aramaya yönlendirmişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir