Ford ve GlobalFoundries, çip krizi için ortak oldu

Ford ve GlobalFoundries, çip krizi için ortak oldu

Ford ve çip üreticisi GlobalFoundries, otomotiv endüstrisi için çip tedarikini artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Aylar geçmesine rağmen çip krizi sorunu otomotiv dünyasını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Gelecek yıl da devam etmesi beklenen sorun için birçok marka çeşitli adımlar atıyor.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford ve çip üreticisi GlobalFoundries, otomotiv endüstrisi için çip tedarikini artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği yapacaklarını duyurdu.

ORTAK AR-GE ÇALIŞMASI YAPILACAK

Açıklamada, Ford ve GlobalFoundries bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, söz konusu anlaşma ile Ford'un mevcut araç serisi için daha fazla yarı iletken kaynağı yaratılmasına ve otomotiv endüstrisini desteklemek amacıyla zengin özelliklere sahip çiplere yönelik artan talebi karşılamak için ortak araştırma ve geliştirme yapılmasına imkan sağlanacağı kaydedildi.

Çip arzında yaşanan küresel sıkıntı Ford ve diğer otomobil üreticilerinin araç üretiminin aksamasına neden olmuştu.

Ford, satışlarının çip tedarikinde küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 33,1'lik düşüş gösterdiğini açıklamıştı.

Küresel çip sıkıntısı, otomobil üreticilerini çiplere erişimi artırmanın yollarını aramaya yönlendirmişti.

