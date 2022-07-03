Ford ve GM, 2025 yılında Tesla’yı geçebilir

Yapılan yeni çalışmalara göre, şu anda yüzde 70’lik bir pazar payına sahip Tesla’nın pazar payı 2025’te yüzde 11'lere düşebilir. Böylece Ford ve GM, Tesla'yı geride bırakabilir.

Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını söylemişti.

Tesla, pazar hakimiyetini kaybedebilir

Yapılan yeni çalışmalara göre, şu anda yüzde 70’lik bir pazar payına sahip Tesla’nın pazar payı 2025’te yüzde 11'lere düşebilir.

Böylece Amerikalı otomobil üreticilerinden Ford ve GM, 3 yıl içerisinde yüzde 15’lik pazar payına sahip olacak ve Tesla’yı geride bırakacak

Otomobil analisti olan John Murphy, Tesla’nın eskisi gibi ürün gamını genişletmediğini ve sabit tasarımlarda kaldığını belirtiyor.

Özellikle F-150 Lightning ve Silverado EV gibi otomobiller, son zamanlarda Tesla’nın önüne geçiyor ve iyi satış rakamları elde ediyor.

Tesla’nın son 10 yıldır piyasada rakip bulamadığı için yükseldiğini savunan Murphy. artık diğer otomobil üreticilerinin atağa geçmesiyle önümüzdeki 3 yılın Tesla için kötü olacağını belirtiyor.

Özellikle Tesla’nın Cybertruck ve Roadster üretimini sürekli ertelemesi şirkete olan güveni büyük oranda sarstı.

Öte yandan Ford, 2026 yılına kadar dünya genelinde 2 milyona yakın elektrikli otomobil satmayı planlıyor. GM de Kuzey Amerika’da ve Çin’de 2025 yılına kadar 2 milyondan fazla kapasiteye sahip olacak.