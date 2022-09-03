Ford ve Lincoln, 200 bin aracını geri çağırıyor

Ford ve Lincoln, 200 bin aracını geri çağırıyor

Bazı üçüncü nesil Ford Expedition ve Lincoln Navigator araçları, markaların geri çağırma listesine eklendi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) aracılığıyla açıklamada bulunan Ford, bazı üçüncü nesil Ford Expedition ve Lincoln Navigator araçlarını geri çağırdığını açıkladı.

Ford'dan yapılan açıklamada, arızalı bir parçanın yangına sebep olabileceği ve yaklaşık 200 bin aracın bu sorundan etkilendiği belirtildi.

NHTSA belgesine göre, 16 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2017 arasında üretilen toplamda 198 bin 482 Ford Expedition ve Lincoln Navigator çağırmadan etkileniyor.

Geri çağrılan araçların 163 bin adedini Ford Expedition, 35 bin adedini ise Lincoln Navigator oluşturuyor.

Müşteriler rahatsız

Müşterilerden alınan bilgilere göre, hataya neden olan arızalı parça nedeniyle aracın havalandırma kanallarından rahatsız edici bir şekilde yanık kokusu geliyor.

Şirket tarafından paylaşılan bildiride, araç sahiplerinin bu tarz bir problem gördüklerinde en yakın bayiye başvurmalarını istendi.