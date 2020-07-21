Ford ve Mobileye otonom sürüş için iş birliği yaptı

Ford ve Mobileye otonom sürüş için iş birliği yaptı

Ford ve Mobileye, otonom sürüş teknolojileri konusunda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

FORD VE MOBILEYE ANLAŞTI

Ford Motor ve Intel’e bağlı otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Mobileye yaptıkları ortak açıklamada, iş birliklerini genişleterek Ford araçlarda son otonom sürüş teknolojilerini uygulayacaklarını duyurdu.

Yapılan anlaşmaya göre; çarpışma uyarıları, şerit koruma ile araç ve yaya algılama konularında, Mobileye, EyeQ adlı kamera bazlı algılama teknolojisini Ford araçlara uygulayacak.

Ford Kuzey Amerika Operasyon Direktörü ve Küresel Satın Alma Başkan Yardımcısı Lisa Drake; konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ford Co- Pilot360™ özelliğimizle, sürücülere ekstra güven vermeyi hedefliyoruz. MobilEye’ın harika yazılımı ve algılama teknolojilerini araçlarımıza uygulayarak, Ford’un sürücü destek özelliklerini geliştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.