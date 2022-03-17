Petrol
100.59
2.62%
Euro
16.23
0.47%
Dolar
14.69
0.52%
Altın
913.77
1.00%
Borsa
2114
1.21%
Bitcoin
595.732
2.11%
BTXN Coin
39.20
-0.05%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Ford ve Volkswagen iş birliği, elektrikli araçlar için daha da büyüyor

    Ford ve Volkswagen iş birliği, elektrikli araçlar için daha da büyüyor

    Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, elektrikli otomobiller için ittifakını genişleteceklerini duyurdu.
    • AA
    • 17.03.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka güçlerini birleştirme kararı alıyor.

    Bu markalardan ikisi olan Alman Volkswagen ile ABD'li Ford, elektrikli otomobiller için ittifakını genişleteceklerini açıkladı.

    Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'li otomobil üreticisinin, Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) kullanarak ikinci bir elektrikli araç üreterek Alman otomobil üreticisiyle mevcut ortaklığını derinleştireceği belirtildi.

    FORD'UN HEDEFİ 1.2 MİLYON ÜRETİM

    Ford, böylece 2026’dan itibaren Avrupa'da elektrikli araçlar için planlanan üretim adetini 2’ye katlayarak 1.2 milyon adede çıkaracak.

    İki şirket arasında elektrikli otomobillere yönelik iş birliğinin genişlemesiyle, Volkswagen yüksek teknoloji geliştirme maliyetlerini Ford ile paylaşarak elektrikli araçları daha ucuza piyasaya sürebilecek.

    Volkswagen ve Ford, 2019’da 'otonom ve elektrikli otomobiller' geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurmuştu.

    ford


    İlginizi Çekebilir

    Domenec Torrent: Barça Türkiye'de yeterince tanınmıyor
    Avrupa Ligi

    Domenec Torrent: Barça Türkiye'de yeterince tanınmıyor

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!
    Btcrobo

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!

    Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında sözleşme pazarlığı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında sözleşme pazarlığı

    Görüş Bildir