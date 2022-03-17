Ford ve Volkswagen iş birliği, elektrikli araçlar için daha da büyüyor

Ford ve Volkswagen iş birliği, elektrikli araçlar için daha da büyüyor

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, elektrikli otomobiller için ittifakını genişleteceklerini duyurdu.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka güçlerini birleştirme kararı alıyor.

Bu markalardan ikisi olan Alman Volkswagen ile ABD'li Ford, elektrikli otomobiller için ittifakını genişleteceklerini açıkladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'li otomobil üreticisinin, Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) kullanarak ikinci bir elektrikli araç üreterek Alman otomobil üreticisiyle mevcut ortaklığını derinleştireceği belirtildi.

FORD'UN HEDEFİ 1.2 MİLYON ÜRETİM

Ford, böylece 2026’dan itibaren Avrupa'da elektrikli araçlar için planlanan üretim adetini 2’ye katlayarak 1.2 milyon adede çıkaracak.

İki şirket arasında elektrikli otomobillere yönelik iş birliğinin genişlemesiyle, Volkswagen yüksek teknoloji geliştirme maliyetlerini Ford ile paylaşarak elektrikli araçları daha ucuza piyasaya sürebilecek.

Volkswagen ve Ford, 2019’da 'otonom ve elektrikli otomobiller' geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurmuştu.