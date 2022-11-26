Ford, yangın riski nedeniyle binlerce otomobilini geri çağırdı

Dünyanın en çok satan otomobil markalarından olan Ford, tarihinin en büyük geri çağırmalarından birine imza attı.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, son yılların en büyük geri çağırma operasyonlarından birini hayata geçiriyor.

Otomobil üreticisi, 634 binden fazla SUV model aracı, çatlamış bir yakıt enjektörünün sıcak bir motora yakıt dökebileceği ya da buhar sızdırıp yangına sebep olabileceği riski sebebi ile geri çağırıyor.

Hangi Ford modelleri etkileniyor

Geri çağırma, 2020 yılından 2023 yılına kadar olan Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor. Bütün araçlar, 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip.

Otomobil üreticisi, yangınların seyrek olduğunu ve genel olarak motor kapalıyken meydana gelmediğini ifade etti.

Otomobil devi Ford, üçü yakındaki yapılara da yayılmış olan 20 yangın raporu aldığını söyledi. Şirket bununla birlikte, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu da ifade etti.