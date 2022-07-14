Ford, yangın tehlikesi nedeniyle 100 bin aracı geri çağırdı

Ford, motordan kaynaklanan bir sorundan dolayı, 100 bin hibrit aracını geri çağırma listesine ekledi.

Ford, motordan kaynaklanan bir sorundan dolayı müşterilerini potansiyel bir yangın tehlikesi konusunda uyardı.

2020 ila 2022 yılları arasında üretilmiş olan bazı modellerin motor kaynaklı bir sorundan dolayı yangın riski ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Ford, 100 bin aracını geri çağırdı.

Etkilenen Ford modelleri

Ford'un yayınladığı listeye göre 2.5 litre hibrit ve plug-in hibrit motorlara sahip Corsair, Escape ve Maverick modelleri geri çağrılıyor.

Ağustos'a kadar mevcut problemin yaşandığı araç sahiplerini durumdan haberdar edecek olan şirket, şimdiye kadar problemden kaynaklanan bir yaralanma veya kaza raporu almadıklarını vurguladı.

Söz konusu geri çağırma, şimdilik ABD'de geçerli. Ancak dileyen müşteriler, şasi numarası ile aşağıdaki linkten geri çağırma için sorgulama yapabilir.



