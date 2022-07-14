Petrol
99.51
-0.06%
Euro
17.4874
-0.45%
Dolar
17.4687
0.26%
Altın
968.45
-0.28%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
351.763
2.16%
BTXN Coin
7.15
-2.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ford, yangın tehlikesi nedeniyle 100 bin aracı geri çağırdı

    Ford, motordan kaynaklanan bir sorundan dolayı, 100 bin hibrit aracını geri çağırma listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ford, yangın tehlikesi nedeniyle 100 bin aracı geri çağırdı

    Ford, motordan kaynaklanan bir sorundan dolayı müşterilerini potansiyel bir yangın tehlikesi konusunda uyardı.

    2020 ila 2022 yılları arasında üretilmiş olan bazı modellerin motor kaynaklı bir sorundan dolayı yangın riski ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Ford, 100 bin aracını geri çağırdı.

    Etkilenen Ford modelleri

    Ford'un yayınladığı listeye göre 2.5 litre hibrit ve plug-in hibrit motorlara sahip Corsair, Escape ve Maverick modelleri geri çağrılıyor.

    Ağustos'a kadar mevcut problemin yaşandığı araç sahiplerini durumdan haberdar edecek olan şirket, şimdiye kadar problemden kaynaklanan bir yaralanma veya kaza raporu almadıklarını vurguladı.

    Söz konusu geri çağırma, şimdilik ABD'de geçerli. Ancak dileyen müşteriler, şasi numarası ile aşağıdaki linkten geri çağırma için sorgulama yapabilir.

    ford


    İlginizi Çekebilir

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı
    Transfer dosyası

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı
    Magazin

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Görüş Bildir