Ford, yüz binlerce aracını geri çağırma kararı aldı

Ford, binlerce aracı için iki farklı geri çağırma yaptı. Geri çağırmalardan biri 2020 - 2021 model araçları, diğeri ise 2011 - 2013 model araçları kapsıyor.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, yeni bir geri çağırma işlemi başlattı. Binlerce araç için yapılan geri çağırma işlemi; 2020 - 2021 ve 2011 - 2013 model araçları kapsıyor.

Ford'un yaptığı geri çağırmalardan biri, 2020 - 2021 model, 228 bin 297 adet Explorer, Lincoln Corsair ve Lincoln Aviator crossover modellerini içeriyor.

ARKA GÖRÜŞ KAMERASINDA SORUN VAR

Ford bu araçlardaki arka görüş kamerasında video çıkışındaki bir sorundan dolayı, görüntünün kesilebileceğini ve bu yüzden sürücünün arka kısımda neler olduğunu göremeyebileceğini belirtti. Geri manevra yaparken kazaların yaşanma ihtimali var.

Ünlü marka geçtiğimiz günlerde geri çağırmayla ilgili olarak yetkili servislerini bilgilendirdi. Servisler geri çağırılan araçlarda görüntü işleme yazılımını güncelleyecek.

Amerika'daki diğer geri çağırma ise 2011 - 2013 model, 126 bin 033 adet Explorer modeli için. Ford, bu araçların süspansiyonlarının kontrol edileceğini ve arka süspansiyon bağlantısının dış kısmında bir kırılmaya neden olabilecek sorunun olduğunu belirtti.