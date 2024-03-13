Türkiye’den yasa dışı araç ithal etti: ABD'den Ford'a 365 milyon dolar ceza Ford'a, Türkiye'den ithal ettiği kargo vanların arka tarafına geçici koltuk yerleştirerek ülkeye yolcu taşıma aracı olarak sokması nedeniyle 365 milyon dolar gümrük cezası kesildi.

ensonhaber.com

ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından birinde, Türkiye’den yasa dışı motorlu araç ithal etmekle suçlanan Ford’a 365 milyon dolar ceza kesildiği açıklandı.,

Adalet Bakanlığı ile mahkeme dışında uzlaşan Ford hakkındaki dava ise düşürüldü.

Ford, vergiden kaçmak için değişiklik yaptı

Ford, 2009-2013 yılları arasında Türkiye’den ithal ettiği kargo vanlarının arka taraflarına geçici koltuk yerleştirerek bunları ülkeye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu, böylece yüzde 25 yerine yüzde 2,5 gümrük vergisi ödediği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Cezanın 184 milyon doları ödenmemiş gümrük vergilerinin tahsilatı, geri kalanı ise usulsüzlüğün cezası olarak verildi.

Adalet Bakanlığı bu şekilde ülkeye 163 bin Transit Connect aracı sokulduğunu, ülkeye girer girmez koltukların söküldüğünü ve araçların önünde iki koltuk bulunan van tipi araçlara çevrildiğini tespit etmişti.

Şirket ise arka koltukların gerçek olduğunu savunuyordu. Ford 2020’de konuyu Yüksek Mahkeme’ye götürmek istemiş fakat mahkeme bu duruşmayı görmeyi kabul etmeyince şirket 2021 yılında 1,3 milyar dolara kadar ceza alabileceklerini duyurmuştu.

Bakanlık ile vardığı anlaşma sayesinde hakkında hüküm verilmesinin önüne geçen Ford ise suçlamaları reddetti.

Açıklamanın ardından Ford hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.