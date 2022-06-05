Ford'dan elektrikli araçlara 3.7 milyar dolarlık yatırım

ABD'li otomobil üreticisi Ford, kendi ülkesindeki Michigan, Ohio ve Missouri'deki fabrikalarına 3.7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Elektrikli otomobil pazarına dev yatırımlar açıklayan otomobil üreticilerine Ford da eklendi. ABD merkezli şirket, sektöre giriş yapmak için 50 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Otonom ve elektrikli araç geliştirmek için 2025 yılına kadar üretilecek araç operasyonlarını yeniden düzenleyecek olan Ford, bünyesine yeni isimler de katıyor.

ABD'ye 3.7 milyar dolarlık yatırım

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD merkezli otomobil devi Ford, hem elektrikli hem de benzinli araçların üretimi için kendi ülkesindeki Michigan, Ohio ve Missouri'deki fabrikalarına 3.7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından hisselerinde yüzde 2.4 artış gören Ford, toplam yatırımın 2.3 milyar dolarının elektrikli araçlara harcanacağını bildirdi.

Ford yetkilileri, şirketin Michigan ve Ohio'dan sırasıyla 150 milyon dolar ve 200 milyon dolarlık teşvik paketleri alacağını söyledi.

ABD'li üretici, 2026 sonuna kadar küresel olarak yılda 2 milyondan fazla elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bu rakam, Ford'un küresel üretiminin yaklaşık üçte birine denk geliyor.