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    Ford'dan Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım

    Ford, Güney Afrika'daki üretim kapasitesini artırmaya yönelik, ülkeye 1 milyar dolarlık yatırımda bulunacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 09:29
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    Ford'dan Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım

    ABD'li otomotiv üreticisi Ford, üretim kapasitesini artırmak için Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, yatırım planının üretim operasyonunu genişletmeyi kapsadığı belirtildi.

    Bu sayede, şirketin ülkedeki üretim kapasitesinin 168 bin adetten 200 bin adede yükseleceği aktarılıyor.

    "ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMI"

    Ford Uluslararası Pazar Grubu Direktörü Andrea Cavallaro, "Bu yatırım Güney Afrika'daki şimdiye kadarki en büyük yatırım olmasının yanında, ülkedeki de en büyük otomotiv yatırımı olarak öne çıkıyor." dedi.

    FORD

    Ford'un küresel rakipleri Volkswagen, Toyota ve Nissan da Güney Afrika'da yatırımlarını artıran üreticiler arasında bulunuyor.

    Ford'un Güney Afrika'da ürettiği araçların üçte biri ülke içinde, üçte ikisi ise Sahara altı Afrika ülkelerinde yollara çıkıyor.

    Fabrikada yapılan yatırımın ardından, Ford'un Volkswagen ile anlaşması doğrultusunda Volkswagen için de ticari araç üretimi gerçekleşecek.

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