Ford'dan işçilere çağrı: Grevi durdurun! ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında grev kararı aldığını açıklamıştı. Ford'dan grev hakkında açıklama geldi.

AA & Ensonhaber

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve başladı.

UAW'dan yapılan açıklamada, 8 bin 700 sendika üyesi işçinin bildirim yapmadan iş bıraktığı ve Ford'un Louisville kentindeki "ikonik ve son derece karlı" kamyon fabrikasını kapattığı aktarılmıştı.

Grev çağrısı, Ford'un sözleşme pazarlığında daha fazla ilerlemeyi reddetmesinin ardından UAW Başkanı Shawn Fain ve Başkan Yardımcısı Chuck Browning tarafından yapıldı.

Ford'dan grevi durdurun çağrısı

Ford, Michigan'daki Rouge fabrikasında yaptığı konuşmada, UAW'ın grevi sürerken "bir dönüm noktasında" olduklarını ve doğru yolu seçmenin sadece Ford'un geleceği ve rekabet kabiliyetiyle ilgili olmadığını, bunun Amerikan otomobil endüstrisinin geleceğiyle de ilgili olduğunu söyledi.

Sendika liderlerinin müzakerelerde kendilerini "düşman" ilan ettiğini belirten Ford, asla çalışanlarını "düşman" olarak görmeyeceğini vurguladı.

Ford, UAW'ın şirketin başarısı için ne kadar önem taşıdığını bildiklerini belirterek, sendika çalışanlarını dünyanın en iyi maaş alan imalat işçileri arasına sokacak bir sözleşme teklif ettiklerini aktardı.

Buna rağmen sendikanın geçen hafta biraz daha ileri giderek şirketin Kentucky'deki kamyon fabrikasında grev kararı aldığını anımsatan Ford, söz konusu fabrikanın kapatılmasının işçiler, tedarikçiler ve bayiler dahil on binlerce Amerikalıya zarar verdiğini dile getirerek, grevin devam etmesi halinde Amerikan ekonomisine büyük etkisi olacağı uyarısında bulundu.

Ford, bunun şimdi durdurulabileceğini ve UAW'daki meslektaşlarına seslendiğini belirterek, "Bu sert müzakerelere son vermek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Hala birlikte inşa edebileceğimiz parlak bir geleceğe inanıyorum." dedi.