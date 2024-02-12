Ford'dan kemer sıkma politikası: Bazı özellikler araçlardan kaldırılıyor Kemer sıkma stratejisi uygulama kararı alan Ford, araçlarından otomatik paralel park gibi pek rağbet görmeyen özellikleri kaldıracak.

ensonhaber.com

Ford, yeni bir maliyet tasarrufu stratejisi doğrultusunda, müşterilerin ilgisini çekmeyen veya talep görmeyen özellikleri araçlarına entegre etmeyi sonlandırma kararı aldı. Artık pek kullanılmayan özelliklerin araçlara eklenmeyeceği belirtiliyor.

Bu kararın, Ford'un üretim sürecinde daha verimli ve etkili bir yaklaşım benimsemesinin bir parçası olduğu görülüyor.

Şirket, müşterilerin ihtiyaçlarına daha uygun ve talep edilen özellikleri sunarak hem rekabet gücünü artıracak hem de maliyetleri düşürecek.

Ford'un bu stratejisiyle birlikte, üretim maliyetlerinin azaltılması ve araç fiyatlarının rekabetçi seviyelerde tutulması amaçlanıyor.

Otomatik park kaldırılıyor

Şirketin baş işletme sorumlusu Kumar Galhotra, gerçek zamanlı verilere dayanarak sürücülerin pek tercih etmediği özellikleri tespit ettiklerini ve bu özellikleri araçlardan kaldıracaklarını belirtti.

Deneyimli yönetici, buna bir örnek olarak otomatik paralel park etme teknolojisini gösterdi.

Fprd, çok az kişi tarafından kullanılan bu özelliği kaldırarak gelecekteki araçlarının üretiminde zaman ve paradan tasarruf etmiş olacak.

Galhotra'ya göre otomatik paralel park etme sisteminin maliyeti araç başına yaklaşık 60 dolar. Bu da yıllık üretim maliyetlerinde 10 milyon dolar tasarruf sağlayacak.

Maliyetleri azaltma önlemleri kapsamında başka hangi özelliklerin kaldırılacağı henüz belli değil.