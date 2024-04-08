Ford'dan yeni karar: Bazı elektrikli araçlar ertelendi Ford, uzun süredir beklenen üç sıralı SUV dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı ertelemeler yaptı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Ford, elektrikli araç üretiminde frene basma kararı aldı.

Şirket, uzun süredir beklenen üç sıralı SUV modeli de dahil olmak üzere bazı elektrikli araçları erteledi.

Batarya üretimine odaklanacak

Firma, yapmış olduğu ertelemelerden doğan zamanı gelişmekte olan batarya teknolojilerinden yararlanmak için kullanacağını belirtti.

Ford, elektrikli üç sıralı SUV modelini 2027 yılına ertelediğini duyurdu. Adı açıklanmayan SUV'un 2025 yılından itibaren üretime girmesi planlanıyordu.

Bununla birlikte kod adı "T3" olan yeni nesil elektrikli pick-up da 2025 sonundan 2026'ya ertelendi.

Öte yandan, şirket artık hibrit modellere daha çok odaklanacağının da altını çizdi. Buna rağmen şirket, elektrikli araç yatırımlarını sürdürecek.

Ford, 2024 yılının ilk üç ayında 38 bin 421 hibrit araç satarak 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 42'lik bir artış kaydetmeyi de başardı. Şirketin elektrikli araç satışları ise yıldan yıla yüzde 86 arttı.