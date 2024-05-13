Ford'un 200 binden fazla aracına soruşturma: Yakıt sızıntısı var ABD'de, otomobil devi Ford'un 200 binden fazla aracına yakıt sızıntısı riski nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ensonhaber.com

ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi olan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yangınla sonuçlanabilecek dizel yakıt sızıntıları iddialarını nedeniyle Ford'a soruşturma açtı.

Söz konusu soruşturma, 210 bin 960 aracı kapsıyor. NHTSA, 12 yangın ve toplam dört yaralanma raporu dahil olmak üzere 27 şikayet aldıklarını söyledi.

Hangi Ford araçlar etkilendi

Gelen bilgilere göre, 2015-2021 model yıllarına ait 6.7L dizel motorlarla donatılmış Ford F-250, 350, 450 ve 550 Super Duty araçları, soruşturma kapsamında araştırılacak.

NHTSA, soruşturma başlatılan araçlardaki ikincil yakıt filtresinde meydana gelen bir kırılmanın yangınla sonuçlanabileceğini, çünkü filtrenin yüksek ısı kaynaklarına yakınlığının yangın çıkarmak için bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.

NHTSA, filtrenin üreticisi Allevard Sogefi USA ile temasa geçtiğini ve ikincil yakıt filtresinin üretim sürecinde aracın yakıt sistemindeki olası maksimum çalışma basıncına kıyasla daha düşük basınç seviyelerinde çalışacak şekilde test edildiğini öğrendiğini ifade etti.

Ford, motor kontrol yazılımının güncellenmesini ve bir drenaj takılmasını önermiş olsa da NHTSA, şirketin planının "sorunun temel nedenini ele almadığını ve arızalı yakıt enjektörlerinin arızalanmadan önce proaktif olarak değiştirilmesini gerektirmediğini" söyledi.