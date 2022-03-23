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    Ford'un Avrupa'daki üretimi çip krizinden etkileniyor

    Ford, Avrupa'daki araç üretiminin ve siparişlerinin, Ukrayna'daki çatışmanın yanı sıra küresel yarı iletken kıtlığından da etkilendiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:27
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    Ford'un Avrupa'daki üretimi çip krizinden etkileniyor

    Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka, fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

    ABD'li otomobil üreticisi Ford, küresel çip sıkıntısı nedeniyle Saarlouis ve Köln'deki Alman tesislerini kapatacağını bildirdi.

    YENİ SİPARİŞLER DURDURULDU

    Bu aynı zamanda, şirketin İspanya'nın Valencia kentinde üretilen S-Max ve Galaxy araçları için yeni sipariş almayı durdurmasına da neden oldu.

    Ford, her iki ürün için de eylül ayının ötesine geçen siparişleri olduğunu ve mevcut siparişlerin karşılanacağını belirtti.

    Ford, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının da Ford'un Tourneo Connect aracını üreten Polonya'daki bir Volkswagen fabrikasında parça sıkıntısına neden olduğunu ve bunun da üretimin geçici olarak durdurulmasına yol açtığını kaydetti.

    FORD


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