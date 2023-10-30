Ford'un elektrikli araç birimi 3. çeyrekte zarar etti Ford'un elektrikli araç bölümündeki zararı üçüncü çeyrekte artış gösterdi. Şirket, operasyonel anlamda 1.3 milyar dolarlık bir zarar açıkladı.

ensonhaber.com

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor, bu yılın başlarında elektrikli araç biriminin 2023'te 3 milyar dolar zarar edeceğini tahmin etmişti.

Ford, elektrikli araç biriminin 2021-2023 yıllarındaki toplam zararının, geçen yıl için açıklanan 2.1 milyar dolar zarar dahil olmak üzere altı milyar dolar olacağını öngördü.

Ekim ayına geldiğimizde, Ford'un tahminlerinin yavaş yavaş gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz.

Ford'dan zarar açıklaması

Ford Motor'un üçüncü çeyrek finansal raporu, şirketin elektrikli araç (EV) bölümünde yaşanan kayıpları gün yüzüne çıkardı.

Ford'un elektrikli araç bölümündeki zararı üçüncü çeyrekte artış gösterdi. Şirket, operasyonel anlamda 1.3 milyar dolarlık bir zarar açıkladı.

Bu kayıpların ana sebepleri, talebin yavaşlaması ve yılın başında Tesla'nın başlattığı elektrikli araç fiyat savaşı olarak öne çıkıyor.

Ford, üçüncü çeyrekte 20 bin 962 elektrikli araç sattı. Bu durum, Ford'un çeyreklik dönemde her bir elektrikli araç için yaklaşık 36 bin dolar zarar ettiği anlamına geliyor.

Ford, yaşanan kaybı gelecek nesil elektrikli araçlarda devam eden yatırımlar ve zorlu piyasa koşullarına bağladı.