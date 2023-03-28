Ford'un elektrikli araç biriminden zarar açıklaması ABD'li otomotiv üreticisi Ford, elektrikli araç biriminin bu sene üç milyar dolar zarar edeceği tahmininde bulundu.

AA & Ensonhaber

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor, elektrikli araç birimi ile ilgili 2023 tahminlerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu birimin bu yıl 3 milyar dolar zarar edeceği tahmin edildi.

Ford, 2 Mayıs'ta açıklayacağı birinci çeyrek bilançosundan itibaren finansal raporlarını, elektrikli araç birimi (Model e), içten yanmalı motorlu araç birimi (Blue) ve ticari araç ile hizmetler birimi (Pro) olmak üzere üçe ayırarak açıklayacak.

Toplam zarar 6 milyar doları bulacak

Ford, elektrikli araç biriminin 2021-2023 yıllarındaki toplam zararının, geçen yıl için açıklanan 2.1 milyar dolar zarar dahil olmak üzere altı milyar dolar olacağını öngördü.

Ancak şirket, aralarında elektrikli pick-up modeli F150 Lightning ve elektrikli SUV modeli Mustang Mach E'nin de bulunduğu ilk nesil elektrikli araçlarının 2024 sonu itibarıyla vergi öncesinde kârlı hale geleceğini ifade etti.

CFO John Lawler, şirketin bundan sonra bilançolarını coğrafi bölgelere göre değil birime göre ayıracağını, çünkü artık "şirketin böyle işlediğini" belirtti.