Ford'un en pahalı tesisi 2025'te üretime başlayacak Ford'un ABD'de yapım aşamasında olan ve 3 bin 600 dönümlük araziye kurulan dev tesisi, 2025 yılında üretime geçecek.

Amerika merkezli otomobil üreticisi Ford, Tennessee eyaletinde dev bir tesis inşa ediyor.

Elektrikli pickup modellerine ve elektrikli araç için batarya üretimine odaklanacak söz konusu tesis, 3 bin 600 dönümlük bir araziye kuruluyor.

5.6 milyar dolarlık bir yatırım sonucunda inşa edilen tesis, 6 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

Ford’un mega kompleksi, Amerikalı markanın şimdiye kadarki en büyük ve en pahalı üretim tesisi olma özelliğine sahip.

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Üretim 2025'te başlıyor

Eğer her şey yolunda giderse, 2025 yılında inşaat tamamlanacak ve üretim resmen başlayacak.

Öte yandan, söz konusu tesis 43 GWh’lik batarya üretim kapasitesine de sahip olacak. Böylece Ford ve Lincoln marka elektrikli otomobillerin pilleri bu tesiste üretilecek.