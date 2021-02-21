Ford'un kullandığı hava yastıklarında yeniden sorun oluştu

Dünya çapında 27 kişinin hayatına mal olan Takata hava yastıkları, Ford'un başını ağrıtmaya devam ediyor. Marka, araçları yeniden geri çağıracak.

ABD’li otomobil üreticisi Ford, araçlardaki olası hava yastığı sorunları sebebiyle eski model 3 milyon aracı, ocak ayında geri çağırdığını duyurmuştu.

Hava yastığı sorunlarından etkilenen ve geri çağrılan modeller ise şöyle sıralanmıştı: Ford Ranger (2007-2011), Fusion (2006-2012), Edge (2007-2010), Lincoln MKZ/Zephyr (2006-2012), MKX (2007-2010) ve Mercury Milan (2006-2011).

ÜRETİCİLERİN KABUSU: TAKATA HAVA YASTIKLARI

Ford’un da araçlarında kullanılan Takata hava yastıkları, yıllardır otomobil üreticilerine çeşitli sorunlara yol açıyor.

Hava yastıklarında açılan bir delikten havaya metal parçalarının saçılmasına sebep olan sorun, dünya genelinde 27 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

FORD, ARAÇLARINI YENİDEN GERİ ÇAĞIRIYOR

Ulusal Karayolu Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamalarına göre, daha önce tamir edilen hava yastıkları, Ford modellerinde yeniden soruna yol açıyor.

Bununla birlikte bahsi geçen modellerin "geçici yöntemlerle" tamir edildiğinin altını çizen NHTSA, bu araçların geri çağrılarak tamamen tamir edilmeleri gerektiğini duyurdu.

Geri çağrılacak toplam otomobil sayısı 1.117, toplam pickup sayısı ise 153 bin 107 olarak açıklandı.

Geri çağrılacak otomobillerin 1.067'sinin Amerika Birleşik Devletleri'nde, 49'unun Kanada'da, birinin ise Meksika'da olduğu biliniyor. Bahsi geçen modeller ve yılları ise şu şekilde: 2006 GT, 2005-2014 Mustang, 2004-2011 Ranger, 2007-2010 Edge, 2008-2012 Fusion, 2009-2011 Mercury Milan, 2010-2012 Lincoln MKZ ve 2007-2010 MKX.

Bu araçların tamamı Ford bayilerinde mühendisler tarafından incelenerek tamirat gerektirip gerektirmediği tespit edilecek.

İkinci aşamada ise 114 bin 340 adeti Amerika'da, 8 bin 762 adedi Kanada'da, 5'i ise Meksika'da bulunan 2004-2006 model Ford Ranger modelleri çağrılacak.