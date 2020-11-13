Ford’un tam elektrikli ilk Transit modeli Kocaeli'de üretilecek

Ford, ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa'daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda üretileceğini açıkladı.

Dünya yavaş yavaş elektrikli araçlara geçerken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını üretmek için yarışıyor.

Bu üreticilerden biri olan Ford, ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonu E-Transit için düğmeye bastı.

KOCAELİ'DE ÜRETİLECEK

Ford, ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa'daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda üretileceğini duyurdu.

1967'den bu yana Ford Otosan tarafından üretilen Ford Transit'in tam elektrikli versiyonu, Ford'un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip.

Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85'inin üretimini Kocaeli'de gerçekleştiren Ford Otosan, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde de kritik bir rol üstlenecek.

TEKNİK DETAYLAR

2022 yılının bahar aylarında müşterilere sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra WLTP ile 350 km'ye varan menzile sahip.

Bu sayede araç, ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor.

E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor.

Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip model, 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Ford'un Avrupa'da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu 'Pro Power Onboard' özelliği, ilk tam elektrikli E-Transit'i 2.3 kw'a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor.

E-Transit, van modelleri için 1.616 kilogram ve kamyonet modelleri için 1.967 kilograma varan yük kapasitesi sunmaya devam ediyor.

Maksimum 198 kW (269PS) ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa'da satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari araç unvanını kazanıyor.

