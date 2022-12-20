Ford'un Volkswagen altyapısını kullanan elektrikli aracı 2023'te geliyor

Ford'un Volkswagen altyapısını kullanan elektrikli aracı, Köln'de üretilecek ve 2023 yılında piyasaya sürülecek.

Son yıllarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, yeni elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ford'un Volkswagen altyapısını kullanan elektrikli aracı, Köln'de üretilecek ve 2023 yılında piyasaya sürülecek.

Son dönemde ikonik modelleri Fiesta ve Focus'un üretimini sonlandıran şirket, bu modellerin yerine yenisini getirecek.

İlk fotoğraf geldi

Ford Model e Avrupa takımının genel müdürü Martin Sander tarafından paylaşılan fotoğrafta crosssover'ın farlarını, tampon tasarımını ve aerodinamik jantlarını görebiliyoruz.

Söz konusu model, Ford'un Almanya'nın Köln şehrinde üretilen ilk elektrikli binek aracı olacak.

2023 yılında satışa sunulması planlanan araç, Volkswagen Grubu'nun geliştirdiği MEB platformunu temel alacak.

Yeni elektrikli crossover, Ford Otosan tarafından Romanya'da üretilecek olan tamamen elektrikli Puma'nın üzerinde konumlanacak.