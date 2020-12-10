Ford'un yenilenen Kocaeli tesisinde VW T7 Transporter üretimi de yapılacak

Ford'un yenileme kararı aldığı Kocaeli, Gölcük tesisinde, Volkswagen T7 Transporter üretimi de yapacağı belirtiliyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, geçtiğimiz günlerde 2026 yılına kadar 20,5 milyar lira yatırım yapacağını duyurmuştu.

Bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesi, bununla birlikte üretim tesislerindeki modernizasyon ile otomasyon çalışmalarının geliştirilmesi planlanıyor.

Söz konusu yatırım ile Kocaeli'deki fabrikanın kapasitesini 650 bine çıkaracaklarını duyuran Ford, batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bin adede ulaştırmayı hedefliyor.

VOLKSWAGEN T7 TRANSPORTER DA BU FABRİKADA ÜRETİLEBİLİR

Bildiğiniz üzere Ford ve Volkswagen, 2019 yılında ticari araçları kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Automotive News Europe'un iddialarına göre Ford Otosan'ın Kocaeli'de bulunan yeni tesisi, bu kapsamda Volkswagen Transporter üretimi de yapacak.

Ford şimdilik bu yatırımın T7 Transporter'ı kapsayıp kapsamayacağını doğrulamış değil. Öte yandan Volkswagen, güncel T6 Transporter'ı Almanya'nın Hannover kentinde bulunan tesisinde üretmeyi sürdürüyor.