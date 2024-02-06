Fransa, büyük SUV modellerini trafikte istemiyor: Park ücretleri 3 katına çıktı Paris'te halk oylamasına katılanların yüzde 54,55’i, Paris plakası taşımayan SUV araçların park ücretinin üç katına çıkarılmasına “evet” dedi.

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Fransa, başkent Paris'te ağır arabalar için park ücretlerini artırarak büyük SUV modellerini trafikten çıkarmak istiyor.

Bir halk oylamasının ardından eylül ayında kiralık scooterları yasaklayan Paris, 4 Şubat'ta "SUV modellerinin başkentteki yeri" isimli yerel bir referandum yaptı.

Referandumdan "evet" oyu çıktı

Paris'te halk oylamasına katılanların yüzde 54,55’i, Paris plakası taşımayan SUV araçların park ücretinin üç katına çıkarılması için "evet" oyu kullandı.

Uygulanması beklenen yeni otopark tarifesine göre Paris sokaklarında SUV araç park etmenin bedeli saat başına 18 euro olacak.

SUV modellerini diğer modellerden ayırt etmek zor olabileceğinden Paris, 1,6 tonun üzerindeki içten yanmalı motorlu araçlar ve 2 tonun üzerindeki elektrikli araçlar için daha yüksek park ücretleri getirdi.

Paris Belediyesi tarafından başkentte 39 merkezde düzenlenen halk oylamasına katılım oldukça düşük seyretti.

Katılım yüzde 5,7'yi geçmezken, 1,3 milyondan fazla seçmen içinde sadece 78 bin 121 seçmen oy kullandı.

Bisikleti teşvik eden Paris Belediyesi, 2026'ya kadar kent içi ve banliyölerdeki ana bisiklet yollarının sayısını artırmak ve hazır olan yolları daha güvenli hale getirmek için 180 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Paris, ayrıca otomobil üreticilerinin bu tür araçları üretmeyi bırakmalarını istediğini, çünkü bunların çok pahalı ve kirletici olduğunu ve sıkışık şehir merkezleri için uygun olmadığını söyledi.